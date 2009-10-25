Автошоу "Поїхали разом" почалось у Вінниці

У Вінниці сьогодні з нагоди Дня автомобіліста відбудеться автошоу „Поїхали разом”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Вінницької ОДА, автошоу розпочнеться сьогодні о 12 годині в аеропорту Гавришівка.

Як зазначили організатори заходу, це буде автомобільне свято для всієї родини. У програмі заходу передбачається експозиція нових машин від автосалонів міста, виставка тюнингових машин, тест-драйви. Всі бажаючі матимуть можливість взяти участь у конкурсах, де розігруватимуться призи для переможців.

Команда „Tarantino” (м. Київ) демонструватиме дріфт, а клуб вуличних гонок ForceRacing (м.Київ) – змагання з паралельної гонки. Показові виступи з картингу представить громадська організація „Ніка” (м.Вінниця), а автомобільний клуб ВіТАК (м.Вінниця) – багі.

Свято „Поїхали разом” відбуватиметься під патронатом обласної та міської влади та за кошти спонсорів.

За словами начальника управління транспорту облдержадміністрації Бориса РИБАКА, даний захід спрямований на розвиток малого спортивного транспорту.

Організатори також повідомили, що захід спланований так, щоб кожен учасник святкувань, незалежно від віку, міг знайти цікавинку для себе.