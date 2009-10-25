У Луганську виставка "Зроблено в СРСР"

Сьогодні у Луганську, у День автомобіліста, на Театральній площі міста відбулася виставка ретро-автомобілів "Зроблено в СРСР".

Як передає кореспондент УНІАН, планувалося, що у виставці візьмуть участь близько 20 машин, але за кілька днів анонсований у місті захід, зібрав майже 40 автомобілів, а також 10 ретро-мотоциклів. На виставці представлено - "Волги", урядові "Чайки", триколісні мотоколяски найперших моделей, кабріолет 1949 року. Окрім Луганська ретро-автомобілі були представлені власниками зі Стаханова і Краснодона.

Ретро-виставка супроводжувалася музикою радянських часів. Зі сцени розповідалися цікаві дані про більшість представлених ретро-машин. Кожен власник мав можливість поділитися "байкою" про своє авто.

Зокрема, голова правління Краснодонського заводу "Автоагрегат" Леонід РУДЕНКО приділив увагу двом своїм мотоциклам. Один з них - легкий мотоцикл 1937 року випуску, виробництва Німеччині, під час війни на таких їздили рядові і молодший офіцерський склад фашистської Німеччини. Інший - мотоцикл із трьома колесами й однією ручкою, на якій знаходяться одразу три керування - зчеплення, газ, гальмо. Ця мотоколяска була створена спеціально для інвалідів, що на війні позбавилися руки. І вже після війни ці трицикли випускалися щорічно в кількості 7700 штук і безкоштовно передавалися учасникам бойових дій.

Оргкомітет кожного з учасників виставки нагородив пам`ятним дипломом і символічним “радянським” подарунком - авоською з пляшкою горілки, консервами «килька в томаті» і хлібиною-цеглинкою.