Працівниця банку програла за п'ять років 2,8 млн. доларів

Співробітниця швейцарського банку UBS зізналась у розкраданні 2,8 мільйона доларів з банку, повідомляє 26 жовтня агентство Associated Press. Гроші 41-річна жінка, яка працювала у відділенні банку в Нойгаузені, витратила на азартні ігри.

Як повідомили агентству в поліції кантону Шаффхаузен, жінка була арештована ще 21 вересня, проте відомо про це стало тільки зараз. За даними поліції, гроші жінка викрадала впродовж п`яти років, витрачаючи на азартні ігри приблизно по 70 тисяч доларів на тиждень. Збиток було виявлено тільки у вересні 2009 року.

Після арешту жінка, ім`я якої не називається, була відпущена до висунення звинувачення. У банку запевнили, що рахунки клієнтів в результаті розкрадання не постраждали.

Лента.ру