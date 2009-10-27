Тимошенко пропонує китайцям разом будувати легкові автомобілі

Україна і Китай обговорюють можливість створення спільного підприємства з виробництва легкових автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час переговорів урядових делегацій України та Китаю на чолі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та віце-прем’єром Державної ради КНР ЧЖАН Децзяном.

«Ми були б дуже задоволені, якщо б ми змогли побудувати спільну співпрацю, в тому числі й спільне виробництво між нашим автомобільним заводом «АвтоЗАЗ» і китайською компанією «Cherry», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, заступник прем’єр-міністра Держради Китаю зазначив, що КНР цього року посіла третє місце серед країн-виробників автомобілів. За його словами, Китай також зацікавлений у створенні спільного підприємства з виробництва автомобілів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна зацікавлена у залученні китайських підприємств для реалізації проектів з розбудови інфраструктури у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Україна розраховує побудувати значну кількість об’єктів спортивної інфраструктури, транспортної інфраструктури, і ми також з великим задоволенням готові об’єднати зусилля для побудови таких проектів», - додала глава українського уряду.

У свою чергу, ЧЖАН Децзян заявив, що китайський уряд доручив великим державним підприємствам брати участь у інфраструктурних проектах в Україні.

«Ми рекомендуємо китайським корпораціям з будівництва мостів та доріг, у яких є великі можливості та добра репутація, враховуючи актуальність і терміновість цього питання», - додав віце-прем’єр Китаю.