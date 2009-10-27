У Херсоні горів сухогруз
09:57, 27 жовтня 2009Разное
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Необережність при палінні
У Херсоні сталася пожежа на суховантажному судні «Александровск».
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, судно стояло на ремонті вже 4 місяці, без екіпажу і не експлуатувалося.
Ймовірна причина пожежі – необережність при палінні. у результаті згоріло 4 кв. м дерев`яної обшивки машинного відділення.
Судно належить ТОВ «Реал–Агро», споруджено його 1959 року. Вантажопідйомність - 2 тис. тонн.
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