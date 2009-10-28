Шева купив нову машину (фото)

Нападаючий київського "Динамо" Андрій Шевченко купив нову машину. Porsche Panamera Turbo коштує не менше $200 000, а якщо врахувати, що власник машини її ще поза сумнівом тюнінгував, то ціна і на всі $250 000 потягне.

Фотографи «БЛІКу» зробили знімки, коли Шевченко виходив з друзями з готелю на Михайлівській площі.

Києвом у таких же машинах, як стверджує видання, крім Шеви, їздять ще лише троє багатих щасливчиків. Седан може розігнатися до 303 км/год.