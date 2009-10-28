Койоти загризли 18-річну канадську співачку

Молода зірка канадської фолк-музики 18-річна Тейлор Мітчелл загинула сьогодні після того, як під час пішохідної прогулянки в національному парку Cape Breton Highlands (провінція Нова Шотландія) на неї напали два дикі койоти, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Canwest News Service.

Поліцейським, яких викликав мобільним телефоном випадковий очевидець, вдалося застрелити одного з койотів, але врятувати дівчину вони не встигли. Як повідомляється, вона померла від "серйозних поранень" і численних укусів. Другому койотові вдалося сховатися в лісі.

"(Мітчелл) доставили на вертольоті до лікарні в Галіфаксі, де вона померла рано вранці (28 жовтня)", - цитує новинна служба одного з представників поліції.

Дівчина гуляла одним з найпопулярніших пішохідних маршрутів парку, з якого відкриваються дивовижні види на Атлантичний океан.

Незадовго до загибелі, в жовтні цього року, Тейлор Мітчелл була номінована в категорії "Кращий молодий виконавець року" на нагороду Canadian Folk Music Awards.

Після трагічного інциденту пішохідні маршрути парку Cape Breton Highlands, загальна площа якого близько 950 квадратних кілометрів, тимчасово закрили для відвідувачів. Співробітники парку прочісують його територію.

Згідно з інтернет-сайтом департаменту природних ресурсів провінції, східні койоти, які істотно перевершують за розмірами своїх родичів із західних провінцій Канади, були вперше відмічені в Новій Шотландії в 1977 році. Відтоді вони широко розповсюдилися по лісах регіону. Зазвичай, вони уникають зустрічі з людиною і вкрай рідко нападають на людей.