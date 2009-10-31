"Акваріум" відмінив концерт через підозру на "свинячий грип"

Борис Гребенщиков і група "Акваріум" відмінили свій концерт у Санкт-Петербурзі через хворобу, що охопила учасників колективу. Як повідомляє Фонтанка.Ру, у музикантів підозрюють грип H1N1, також відомий як "свинячий".

30 жовтня "Акваріум" разом з ДДТ і "Ю-Пітером" мав виступити в Жовтневому концертному залі на честь 20-річного ювілею арт-центру "Пушкінська, 10". Проте на вході до залу глядачів зустріло оголошення, що виступ "Акваріума" не відбудеться через хворобу Бориса Гребенщикова.

Як з`ясувалося, після концерту "Акваріума" в Іркутську 26 жовтня один з музикантів групи підхопив невідомий вірус і був госпіталізований до Боткінської лікарні, де нині проходить тест на "свинячий грип". Незабаром нездужання відчули і решта учасників "Акваріума".

Лента.ру