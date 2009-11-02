Пані Таміфлю прибула до Києва і схвалила протигрипозні заходи

Іронічна репліка

Вночі літак з ліками “Таміфлю”, що допомагають при хворобі на грип, прибув до Києва. Біля трапу літака пані Таміфлю зустрічали прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, міністр закордонних справ Петро Порошенко, глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко та інші офіційні особи.

Пані Таміфлю була дуже задоволена таким прийомом. У стількох країнах її скромна персона стала причиною службових розслідувань, доцільність її застосування піддавалася сумніву в найпристойніших лабораторіях Європи, іноді їй здавалося, що під питанням опиняється сам процес її виживання на ринку медичних препаратів. Але все обійшлося.

Ну, Україна, звичайно не Зімбабве, але все одно «дуже пристойна» у фармацевтичному відношенні країна. От би більше країн вводили медиків і фармацевтів у владу, в уряд, у Раду безпеки. І буде нації – здоров`я.

Дорогою пані Таміфлю вислуховувала повідомлення офіційних осіб про те, що влада затвердила перелік ліків, які мають бути в кожній аптеці. Повідомлення, що прийнято рішення«невідкладно виділити необхідні кошти відповідно до запиту Мінохоронздоров`я для закупівлі лікарських засобів, медичного устаткування, засобів індивідуального захисту, інших виробів медичного призначення для населення та медичного персоналу потерпілих» звучали для неї музикою.

Тільки тут головне добитися, щоб купували «Таміфлю», а не якусь погань. А вказівка Ради нацбезпеки«розробити і затвердити в одноденний термін рекомендований перелік лікарських засобів для профілактики та лікування пандемічного грипу й гострих респіраторних вірусних захворювань і вживати заходів для забезпечення постійної наявності таких лікарських засобів у державних і комунальних лікувально-профілактичних установах і аптеках» викликало у пані Таміфлю повний захват. Це не країна, це край неляканих лекарствофілів. Зараз профілактично нічого приймати не можна, вакцинуватися теж не можна. Але якщо медики з влади і міжнародних організацій скажуть вакцинуватися – то вперед і з піснею. Це нічого, що поки ніхто не знає, від чого вмирають люди, головне, щоб було чим лікуватися і чим вакцинуватися. Це головне. Принаймні, для медиків і фармацевтів, що сидять у владі. Пані Таміфлю на хвилину замислилася, від чого ж все-таки вмирають тут люди. Але швидко відігнала від себе ці думки. Яка різниця, головне, щоб Таміфлю купували.

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Я чомусь згадую героїню фільму “Догвіль” з Ніколь Кідман у головній ролі. Пам’ятаєте героїні Грейс, красиву дівчину, яка ховалася від свого батька-мафіозі? Її буквально покріпачило село, де вона жила. Грейс довший час без надії працювала на село, а потім з насолодою допомагала розстрілювала усіх його жителів з пістолета свого батька. Грейс подумала, що світ стане кращим без жителів цього села. Боюся, що цей Грип зі всіма своїми “Таміфлю”, якщо їх експлуатувати так нещадно, колись почне розстрілювати всіх, включаючи небожителів з владного Олімпу.

Ну подумайте, якщо народ почне вимирати від вакцин і хвороб, хто тоді купуватиме решту ліків, які лобіюватимуть медики у владі? Панове корупціонери і підприємці, вам дуже багато чого захочеться продати. Не розоряйте народ. Визначте діагноз. Життя після грипу не закінчується.

Маша Міщенко