Ульянченко, Тимошенко і Порошенко зустріли літак з Таміфлю

Сьогодні вночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 із вантажем противірусного препарату «Таміфлю». В аеропорту літак із цінним вантажем зустріли прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко та міністр закордонних справ Петро Порошенко, повідомляє прес-служба Президента.

«Президент України високо оцінює оперативне виконання Міністерством закордонних справ та безпосередньо його керівником свого доручення та рішення РНБО щодо забезпечення надання Україні допомоги у боротьбі з грипом», - сказала глава президентського Секретаріату Віра Ульянченко. Від імені Глави держави вона висловила вдячність міністру закордонних справ за ефективну роботу. «Хотілося б сьогодні дійсно привітати Україну з тим, що в дуже короткий термін до нас доставлено вантаж, якого ми дуже потребуємо», - сказала В.Ульянченко.

Глава Секретаріату висловила сподівання, що прибуття сьогоднішнього вантажу є лише першою ластівкою в наданні Україні ефективної допомоги в боротьбі з епідемією.

Віра Ульянченко також нагадала, що Президент України Віктор Ющенко звернувся з листами щодо надання Україні допомоги до Президента Європейської Комісії, Генерального секретаря НАТО, лідерів Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки та Угорщини.

Вона зокрема нагадала, що певна гуманітарна допомога, зокрема маски, вже доставлена на Львівщину в рамках співпраці між цією областю та кількома воєводствами Польщі. «Ми сподіваємося, що подібні кроки будуть реалізовані для України і з інших сторін, від наших друзів», - сказала глава Секретаріату.

Віра Ульянченко висловила особливу вдячність компанії «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» за рішення надати нашій державі ліки за низькою ціною (67 гривень за одну упаковку, що дозволило зекономити 140 млн. гривень бюджетних коштів).

Глава Секретаріату Президента висловила сподівання, що присутність сьогодні в аеропорту прем’єр-міністра сприятиме якнайшвидшому розмитненню ліків та їх оперативній доставці до всіх регіонів України і насамперед до тих, в яких оголошено карантин у зв’язку з епідемією грипу.

Віра Ульянченко також особливо наголосила на неприпустимості спекулятивного продажу препарату «Таміфлю» (привезені сьогодні ліки будуть розповсюджуватися виключно у лікувальних закладах).