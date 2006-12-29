У Франції пройде демонстрація проти настання 2007 року
Скажи Новому року "ні"
Члени руху Fonacon ("Фронт опозиції Новому року") 31 грудня збираються провести в Нанті і Женеві демонстрації протесту, щоб сказати "Ні 2007 року", передає агентство AFP.
"Покажемо всім, що 2006 рік був кращий майбутнього 2007", - закликають активісти Fonacon.
Женевський філіал почав збір підписів під петицією до національного парламенту, з вимогою "запобігти змінам в календарі і відмінити перехід у наступний рік".
Як повідомляється на сайті організації, до руху Fonacon, можуть увійти всі охочі, хто не сприймає себе серйозно, "кому набридло зустрічати Новий рік з серпантином і водити традиційні хороводи".
Вперше акцію протесту проти настання Нового року Fonacon провів 31 грудня 2005 року. На демонстрацію в містечку Шоше у Франції зібралися більше 300 чоловік.