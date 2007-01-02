Віце-мер Полтави вимагає порушити кримінальну справу проти міліції

Заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Олександр РУСІН вимагає від прокуратури порушити кримінальну справу за фактом побиття його міліціонерами.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив журналістам, що 26 грудня потрапив до лікарні після того, як його побили правохоронці.

За словами О.РУСІНА, у нього, зокрема, закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Також, додав віце-мер, міліціонери під час сутички розбили скло службового автомобіля і побили його водія. Останній також перебуває у лікарні.

Як сказав О.РУСІН, у нього є висновок від наркодиспансеру, що у його крові у день бійки не було алкоголю, тоді як міліція твердить протилежне.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2006 року прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом побиття О.РУСІНИМ міліціонера. За словами першого заступника начальника УМВС УКраїни в Полтавській області Олександра КАЛІНІНА, чиновник, перебуваючи напідпитку, вдарив кулаком в обличчя правоохоронця. "Інцидент трапився після того, як міліціонери, перевіряючи порядок у громадському транспорті, затримали жінку, що користувалась фальшивим посвідченням для безкоштовного проїзду. Вирішивши, що заступник мера Полтави у цій ситуації їй допоможе, жінка зателефонувала пану РУСІНУ на мобільний. Приїхавши на місце, віце-мер не зміг дійти порозуміння з правоохоронцями і вдався до рукоприкладства", - заявив О.КАЛІНІН.