На мосту Патона водій на смерть збив двох працівників ДАІ

У Києві на мосту Патона внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з вини п’яного водія, загинули двоє працівників дорожньо-патрульної служби столичного Управління ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, трагедія сталася 2 січня близько 23.30. Сержанти міліції Олег Шинкаренко та Руслан Остапченко на проїжджій частині оформлювали матеріали ДТП. У цей час з боку проспекту Возз`єднання в напрямку площі Великої Вітчизняної війни в крайній лівій смузі рухався автомобіль „ВАЗ - 2105”, водій якого, як з`ясувалося згодом, перебував у стані алкогольного сп`яніння. Правопорушник скоїв наїзд на двох працівників Державтоінспекції, а потім на водія автомобіля-евакуатора, котрий прибув на місце ДТП для завантаження пошкодженого транспортного засобу.

Інспектори загинули на місці події, водія автомобіля-евакуатора з тілесними ушкодженнями доставлено до Київської міської клінічної лікарні.

Як зазначають у прес-службі, місце ДТП, яке оформлювали працівники ДПС, було огороджено інформаційним табло „Увага! Оформлення ДТП”, наказовим знаком „Об`їзд перешкоди з правого боку” та сигнальними світловідбивальними конусами. На зазначеній ділянці дороги також встановлено обмеження швидкості руху до 40 км/год., однак нетверезий водій на ці застереження на зреагував.

Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди Дніпровським райуправлінням ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України „Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, що передбачає позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права керування транспортними засобами строком до трьох років. Водія автомобіля „ВАЗ-2105”, мешканця Києва, 1974 р.н., затримано.

Департамент ДАІ МВС України висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблих під час виконання службових обов`язків працівників столичної Державтоінспекції сержантів міліції О.Шинкаренка (1985 р.н.) та Р.Остапенка (1984 р.н.).