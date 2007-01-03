У Ялті дельфіни напали на п`яного купальника

У Ялті офіцери МНС врятували в морі нетверезого чоловіка, на якого напали дельфіни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, 2 січня в Ялті в районі колишнього міського пляжу офіцери МНС, які випадково опинилося поряд, стали несподіваними рятувальниками нетверезого купальника. «Морж» був за 30 метрів від берега і при цьому дивно хрипів», зазначили в прес-службі.

«Ми кинулися на хвилеріз, – розповів заступник начальника Ялтинського міськуправління МНС Василь ТЕНІЩЕВ. - І побачили, що на нещасного купальщика напали дельфіни і відштовхують його в море. Ми закричали «моржеві», щоб плив до пірсу. Довелося кілька разів стукнути палицею по воді, щоб відлякати зграю і, нарешті, витягти людину на поверхню».

Як виявилося, зграя дельфінів загнала рибу між хвилерізами і годувалася. Чоловік, якому на вигляд були років 40-45, вирішив трохи охолодитися. Не помітивши хвостату компанію, «морж» стрибнув у море, зазначили в ГУ МНС.

«Найімовірніше, купальщика дельфіни прийняли за конкурента, - вважає В.ТЕНІЩЕВ. – І стали відгонити непроханого гостя подалі в море. На щастя, людина не постраждала, якщо не рахувати шоку, якого він зазнав від нападу». Подякувавши рятувальникам, чоловік спішно пішов геть.

«Такий випадок у нас перший. Доводилося бачити окремо таких, які тонули або окремо потребували допомоги дельфінів, але в таких умовах рятувати людину не доводилося», – зазначив В.ТЕНІЩЕВ.