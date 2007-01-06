Трагедія на ”Odisk”: як гарантувати безпеку для Ялти

Моряки судна "ODISK" отруїлися хімічною речовиною, що перевозило судно.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив начальник Севастопольського морського рятувального координаційного центру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Володимир КУДРЯВЦЕВ.

За його словами, 8 постраждалих моряків екіпажу перебувають в Лівадійській лікарні, у тому числі 4 - у реанімаційному відділенні, один член екіпажу підключений до апарату штучного дихання.

На думку В.КУДРЯВЦЕВА, малоймовірно, що цей екіпаж найближчим часом повернеться на судно, бо всі його члени потребують лікування. „Адже невідомо, якими можуть бути наслідки цього отруєння для здоров’я постраждалих”, - зазначив він.

За інформацією В.КУДРЯВЦЕВА, фахівці у відповідному спорядженні на судні беруть проби повітря, перевіряють, наскільки можливо тут працювати морякам, обслуговувати вузли і механізми під час буксирування. Тому зараз на судні відбувається провітрювання і вентиляція приміщень. Найголовніше, зауважив начальник центру, забезпечити безпеку Ялти, тому зараз розглядається два можливих варіанти наступних дій рятувальників. Перший - зняти корабель з якорів і поставити подалі від порту, поки підберуть нову команду. Другий варіант - буксирувати судно в Керч, звідки воно прийшло.

В.КУДРЯВЦЕВ додав, що спеціалісти Ялтинського порту зранку ведуть підготовчі роботи до буксирування, яке має здійснити рятувальний буксир ВМС України „Кременець”. Судновласник тим часом має здійснити підбір екіпажу.

Говорячи про причини отруєння моряків, В.КУДРЯВЦЕВ зазначив, що на сьогодні розглядається практично одна версія - отруєння хімічною речовиною (феросілікомарганцем - УНІАН), яку перевозив цей суховантаж. За словами В.КУДРЯВЦЕВА, ця речовина є компонентом для металургійної промисловості. За його словами, відомо, що під час взаємодії цієї речовини з водою виділяються гази. „Є підозра, що саме через ці гази і виникло отруєння”, - сказав В.КУДРЯВЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці капітан суховантажу "ODISK" (прапор - Сьєрра-Леоне, порт приписки - Фрітаун, екіпаж - 10 осіб (громадяни України та Росії)) повідомив чергову службу Ялтинського морського торгівельного порту про отруєння невідомими речовинами п’яти членів екіпажу, з яких одна особа померла (громадянин Російської Федерації). Судно перевозило вантаж - 2000 тонн феросілікомарганцю з порту Керч до порту Іскандерун (Туреччина).

При евакуації чотирьох постраждалих членів екіпажу до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні померла одна особа (громадянин України).

О 14.45 буксиром Ялтинського порту решту екіпажу, який залишався на борту судна, було знято на берег та направлено на обстеження. Всього до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні госпіталізовано 8 членів екіпажу.