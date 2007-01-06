Оголошено конкурс на написання гімну Житомира

Житомирський міськвиконком оголосив конкурс на написання гімну Житомира та пообіцяв премію переможцю у 3 тис. грн.

"В обласному центрі оголошено конкурс на кращий гімн міста", - повідомив УНІАН депутат міської ради Володимир СТЕЛЬМАХ.

Він зазначив, що "переможець отримає не тільки славу автора головного музичного твору міста, а й грошовий приз у 3 тисячі гривень та пам’ятний подарунок".

Є певні вимоги, яким має відповідати гімн. "Твір має бути простим, легко запам’ятовуватися, мати життєрадісний та оптимістичний характер, діапазон звучання має бути невеликим, щоб легко виконувався усіма віковими категоріями людей", - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Тексти пісень виконком збирає у двох примірниках, а ноти - в одному.

Конкурс проводитиметься у три етапи. За словами В. СТЕЛЬМАХА, його мета - "створення музичного символу Житомира, пробудження у городян поваги й любові до рідного міста".

Спів організаторами конкурсу є регіональне відділення Асоціації міст України та Житомирська обласна асоціація композиторів.