Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв ДТП

Сьогодні у світі відзначається День пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за резолюцією Генеральної асамблеї ООН кожну третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам`яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Таке рішення зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням у світі кількості дорожньо-транспортних пригод. Адже за даними ООН дорожні аварії є у всьому світі другою причиною смерті серед молодих людей у віці 5-29 років і третьою причиною смерті людей у віці 30-44 років.

За світовою статистикою, в автопригодах щорічно гине приблизно 1,2 мільйони осіб, ще 50 мільйонів людей одержують травми або стають інвалідами. І, як наголошено у резолюції ООН, якщо не вживати невідкладних заходів щодо поліпшення безпеки дорожнього руху, то до 2020 року в країнах з низьким і середнім рівнем доходу кількість людей, які гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зросте на 80 %.

Для проведення відповідних акцій та профілактичних заходів як працівниками Державтоінспекції, так й державними структурами та громадськими організаціями в резолюціях ООН визначені певні рекомендації. Зокрема, на даний час працівники ДАІ України під час нагляду за дорожнім рухом приділяють особливу увагу чинникам ризику, що зазначені в резолюціях ООН:

- невикористання водіями ременів безпеки і дитячих утримуючих пристроїв;

- керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння;

- їзді на мототранспорті без шоломів;

- порушень правил швидкісного режиму їзді;

- розвитку належної інфраструктури.

Водночас на сьогодні можна констатувати позитивні тенденції щодо зменшення кількості жертв та випадків травмування людей в дорожньо-транспортних пригодах в Україні. Так, упродовж десяти місяців поточного року в Україні в ДТП загинуло на 34,1 % менше (4383 - 2009 р., 6651 - 2008 р.) людей, ніж минулого року. Тобто, вдалося врятувати життя 2268 учасникам дорожнього року. Відповідно й травмовано на 29,7 % менше (38933 - 2009 р., 55409 - 2008 р.) людей.