До Києва прибула Боянська чудотворна ікона

До київського храму Преподобного Федора Освяченого, що на вул. Багговутівській, прибула Боянська чудотворна ікона Божої Матері.

Як розповів настоятель храму отець Петро, ікону привезли з монастиря в селі Бояни (Чернівецька область), куди їздять паломники з усього світу.

Ікона знаменита серед віруючих тим, що під час богослужіння в 1993 році вона "заплакала", після чого її визнали чудотворною.

"І тепер на ній утворилися два потоки сліз", - розповів о.Петро. Віруючі впевнені, що ікона може позбавити їх від хвороб, у тому числі від злоякісних пухлин.

Ікона перебуватиме в Києві до 24 листопада.