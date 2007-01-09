Чому Лукашенко став «мерзотником» для росіян

Думка з Білорусі

Суверенітет і незалежність не продаються ні за які нафту чи газ. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на Різдвяному богослужінні у Свято-Духовому кафедральному соборі столиці. "Суверенітет і незалежність – це святе, як і постулати, які проповідує Християнство", – підкреслив глава держави. За його словами, хоч би як було важко, "ми повинні жити на своєму клаптику землі та берегти його". Олександр Лукашенко нагадав, що в роки Другої світової війни Білорусь втратила близько третини населення. "Наш народ заслуговує нормальногое ставлення до себе й пошани", – заявив президент. Він також підкреслив, що білоруси витримають будь-які нападки й тиск і "не дозволять нікому знущатися над собою".

З приводу слів Лукашенка. То він був найбільший друг росіян, а нині відразу став мерзотником. Не хоче входити до складу імперії? У цьому суть зміни ставлення до нього. Природно, він бореться за свою владу. Для нас же, білорусів, проблема в збереженні країни. Колонією не хочеться бути. Та й інших нехороших явищ у цьому разі навалиться сила силенна. А ціни на газ і нафту не смертельні. Чим ми гірші за чехів, поляків, словаків і словенців? Живуть люди, і ми житимемо.

Пам`ятається, приїхали восени 1996 року з Москви до Мінська, під час процедури імпічмента президентові Лукашенку, голови обох палат Селезньов, Строєв та Зюганов, який долучився до них. Проти Лукашенка були і білоруські комуністи. Ви думаєте, російські комуністи проявили пролетарську солідарність? Помиляєтеся. Вони підтримали Лукашенка. Імперія понад усе! І всі ці роки Кремль усіма силами підтримував його. У надії аншлюса Білорусі. Але Лукашенко виявився не зовсім керованим з Кремля. Тепер росіяни отрмують за рахунком. І хай хто-небудь назве його американським ставлеником! Ось якби імперці не лізли у внутрішні справи Білорусі, то зараз не було б нафтогазової війни. І всього цього бешкету.

Білорус, м. Мінськ