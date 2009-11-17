Помер Микола Олялін

На 69-му році життя помер популярний радянський артист, народний артист Української РСР (1979), провідний актор кіноепопеї "Визволення" Микола Олялін, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на Союз кінематографістів Росії.

З 68-го року Микола Олялін почав працювати на кіностудії імені Довженка. Дебютував у кіно в ролі льотчика-винищувача Миколи Болдирєва у фільмі "Дні льотні".

Роль капітана Цветаєва в "Визволенні" принесла Миколі Оляліну всесоюзну популярність.

Всього він зіграв майже в 60 фільмах, серед яких "Біг", "Зворотнього шляху немає", "Джентльмени удачі", "Океан", "Золота річка", "Синдикат-2", "Росія молода", "Спекотне літо в Кабулі", "Легенда про княгиню Ольгу", "Биндюжник і король", "Бумер-2", "Єсенін".

Однією з останніх його робіт в кіно стала роль Інквізитора в картині "Денний дозор".