Помер Микола Олялін
19:13, 17 листопада 2009Разное
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На 69-му році життя
|Визволення, 1970
З 68-го року Микола Олялін почав працювати на кіностудії імені Довженка. Дебютував у кіно в ролі льотчика-винищувача Миколи Болдирєва у фільмі "Дні льотні".
Роль капітана Цветаєва в "Визволенні" принесла Миколі Оляліну всесоюзну популярність.
Всього він зіграв майже в 60 фільмах, серед яких "Біг", "Зворотнього шляху немає", "Джентльмени удачі", "Океан", "Золота річка", "Синдикат-2", "Росія молода", "Спекотне літо в Кабулі", "Легенда про княгиню Ольгу", "Биндюжник і король", "Бумер-2", "Єсенін".
Однією з останніх його робіт в кіно стала роль Інквізитора в картині "Денний дозор".
|Денний дозор, 2005
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