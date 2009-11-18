Талони на парковку чинні до 31 грудня

КП “Київтранспарксервіс” попереджує про введення в обіг з початку 2010 р. нових абонементних талонів на паркування та закінчення терміну дії існуючих 31 грудня п. р.

Про це повідомляє сайт “Київтранспарксервісу”.

Так, з 1 січня наступного року в Києві діятимуть абонементні талони на паркування (на годину та на день) нового зразка, що матимуть графічні та кольорові відмінності від нині діючих . Основною ж відмінністю є зазначення року: на талонах старого зразка - “2009”, нового зразка - “2010”.

Як зазначають у “Київтранспарксервісі”, термін дії абонементних талонів на паркування, що використовуються на сьогоднішній день, закінчується 31 грудня 2009 року. Підприємство завчасно попереджує, що абонементні талони на паркування старого зразка обміну не підлягають і тому наголошує на необхідності використати їх вчасно.