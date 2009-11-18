У Ліберії загинув український миротворець

У Ліберії 17 листопада внаслідок нещасного випадку загинув військовослужбовець 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України сил Місії ООН старшина контрактної служби Іщук І.В.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, подія сталася на узбережжі Атлантичного океану. Під час набирання води у ємність старшину контрактної служби затягнуло раптово виниклою хвилею у воду і віднесло у відкритий океан.

Для проведення пошуково-рятувальної операції у повітря було піднято екіпаж вертольоту Мі-8 зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН. Через деякий час пошуково-рятувальна команда на борту вертольота виявила на поверхні океану тіло загиблого.

За фактом загибелі українського миротворця командиром 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ сил Місії ООН проводиться службове розслідування.

Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.