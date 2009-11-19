Луценко обіцяє, що через півроку в усі МРЕВ «прийде щастя»

В усіх обласних центрах України для контролю за іспитами на отримання водійських прав у Міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділах (МРЕВ) Державтоінспекції впродовж наступних 6 місяців встановлять відеокамери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Він наголосив, що в МВС тепер «більше уваги приділятимуть профілактиці, тобто, навчанню водіїв, оскільки ні для кого не секрет, що за останні роки навчання звелося до фікції, практично до збору хабарів при складанні іспитів, які й іспитами перестали бути вже багато-багато років тому».

За словами міністра, в Києві вже введений «в он-лайн, в електронному режимі контроль в центральній штаб-квартирі ДАІ за роботою два київських МРЕВ», після чого «кількість бажаючих скласти іспити відразу зменшилася наполовину, число тих, що склали іспит, досягло 30% від кількості тих, що здавали до введення такого експерименту», - констатував Ю.ЛУЦЕНКО. Він додав, що, крім того, «ми поставили відеокамери в екзаменаційних підрозділах Києва, і таке щастя прийде в усі обласні центри буквально впродовж наступних півроку».

Міністр пояснив, що на сьогодні через відсутність коштів поки немає можливості встановити необхідну апаратуру для контролю над складанням іспитів на водійські права.

«Чому це не можна зробити відразу? Причина банальна – це близько 30 млн. грн. коштує, для МВС країни це достатньо серйозна сума, - сказав міністр. - Проте, за наступні півроку цей режим електронного контролю на складанні іспитів буде впроваджений по всій країні».

Він ще раз підкреслив, що такий контроль в цілому має велике значення для безпеки руху на дорогах. «Я думаю, ви всі розумієте, наскільки це серйозно. Адже, на жаль, більшість нових водіїв вчаться на дорогах, зокрема шляхом ДТП, а іноді навіть смертельних випадків. Тому вчити потрібно до того, а ми максимально контролюватимемо», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.