Більше 160 осіб евакуйовано з палаючого протитуберкульозного диспансеру

Сьогодні о 16.40 виникла пожежа в одному з корпусів Дніпропетровського міського протитуберкульозний диспансеру.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровський області.

За словами представника ГУМНС, пожежі присвоєно найвищий розряд небезпеки – 5-й.

Корпус, в якому виникла пожежа, 2-повеховий. Загоряння сталося на 2-му поверсі, потім вогонь перекинувся на дах, де охопив 300 кв. м.

У корпусі було 144 хворих та 20 медпрацівників. Усіх врятовано.

Причина загоряння встановлюється.

Більшу частину пацієнтів відправили додому. Близько 20 осіб переведені в інші лікарні.

За даними ГУМНС, пожежу ліквідовано. Для гасіння вогню було задіяно близько 100 працівників МНС, 22 одиниці спецтехніки.

На місці надзвичайної події залишилися чергувати дві рятувальні бригади МНС.

Протитуберкульозний диспансер через пожежу тимчасово закрито.