Виявлено підпільний цех із виробництва штифтів для зубопротезування

Співробітниками управління по боротьбі з економічною злочинністю Запорізького облУВС виявлено підпільний цех, в якому здійснювалося масове виробництво анкерних штифтів широко використовуваних у стоматологічній практиці для зубного протезування.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, "співробітниками міліції встановлено, що виробництво здійснювалося з низкою грубих порушень: техумови процесу не пройшли передбаченої законодавством реєстрації й перевірки, устаткування (токарні, шліфувальні й фрезерні верстати) частково взагалі були виготовлені кустарним способом".

При цьому, за даними ЦГЗ, продукція підпільного цеху використовувалася однією з найбільших стоматологічних фірм Запоріжжя.

"Широко розрекламовані її високі технології виявилися насправді кустарним виробництвом, організованим на території одного із запорізьких автотранспортних підприємств", - повідомили у ЦГЗ.

У ході обшуку в підпільному цеху співробітники міліції вилучили понад 70 тисяч готових штифтів для зубопротезування, на суму 120 тис. грн.

Зараз правоохоронцями проводиться робота з встановлення термінів роботи і стоматологічних клінік - клієнтів підпільного цеху. Проводиться ряд експертиз для встановлення ступеня небезпеки штифтів кустарного виробництва для здоров`я тих, кого протезували з їх використанням.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.