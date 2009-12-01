Топ-10 найважливіших подій у музиці

Компанія Music Choice провела дослідження, метою якого було з`ясувати, яка подія, винахід чи смерть стали найпомітнішою і значущими для світу музиці за останні 30 років.

Як повідомляє сайт Undercover, результати соціологічного опитування свідчать про те, що найвище респонденти оцінюють появу цифрових форматів зберігання і поширення музики. Думки про те, що цифрову музику можна вважати найбільш важливою інновацією, дотримуються 19 відсотків меломанів з усієї Європи.

Другим за важливістю і першим в категорії “подія” (18 відсотків) був названий фестиваль Live Aid, що відбувся влітку 1985 року. Ідея проведення цього заходу належала ірландському музикантові серові Бобу Гелдофу і його шотландському колезі Майджу Юру. Впродовж цього добродійного фестивалю вдалося зібрати близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів на користь голодуючих жителів Ефіопії.

На третьому місці, за даними Music Choice, виявилося таке явище як створення і поява в продажу плейєрів iPod. Цей варіант вибрали 17 відсотків респондентів.

Також учасники дослідження зазначили серед найбільш помітних подій у музичній індустрії за останні три десятки років, смерть Майкла Джексона (13 відсотків). Cлідом за смертю "короля поп-музики" в списку найважливіших подій іде смерть Джона Леннона (9 відсотків). Смерть лідера Nirvana Курта Кобейна видається значущою подією шістьом відсоткам меломанів.

Крім того, в список Music Choice потрапили і такі явища, як запуск музичних телеканалів і поява відеокліпів, розпад групи Spice Girls і розповсюдження реаліті-шоу з пошуку нових талантів.

"Наша робота - перш за все з`ясувати, які емоційні зв`язки чоловік встановлює з світом музики. Ми вирішили не спиратися на "швидкопсувні" дані щодо продажів і позиції тієї чи іншої музики в чартах. Ми мали зрозуміти, наскільки емоції впливають на ставлення людини до музики", - наводить слова представниці Music Choice Лента.ру.