Помер ”Таємний Санта” (фото)

Американський мільйонер Ларрі Стюарт, який прославився як "Таємний Санта" ("Secret Santa"), помер від раку, повідомляє Associated Press.

Протягом 26 років щорічно в грудні телекомунікаційний магнат Стюарт вбирався Санта-Клаусом і, залишаючись невпізнаним, ходив вулицями Канзас-Сіті, роздаючи гроші біднякам. Таким чином він роздав, за приблизними оцінками, 1,3 мільйона доларів.

У квітні 2006 року у Стюарта діагностували рак, і напередодні Різдва він повідомив пресу, що саме він є "Таємним Сантою". За його словами, таким чином він розраховував надихнути інших людей допомагати біднякам.

На Різдво 2006 року Стюарт роздав близько 100 тисяч доларів. Ще чотири чоловіки, які, за його прикладом, стали "Таємними Сантами", роздали загалом ще близько 65 тисяч.

Лента.ру