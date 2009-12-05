Причина загибелі 100 людей у Пермі - фейєрверк і паніка

Пожежа в нічному клубі "Хромая лошадь", розташованому в центрі Пермі, виникла близько години ночі. Святкували день народження самого клубу, тому серед постраждалих багато працівників кафе і їх гостей.

Як повідомлялося, в результаті пожежі сьогодні вночі тут загинули 94 людини, ще 7 померли в лікарні, із 140, які перебувають в лікарнях - 85 у вкрай тяжкому стані. У потерпілих, переважно, опіки шкірних покривів, дихальних шляхів і отруєння чадним газом.

Спершу висувалася версія про несанкціоноване спрацювання піротехніки. Але пізніше представник слідства повідомив, що фейєрверк, який став причиною пожежі, був запущений організаторами, пише Лента.ру.

За однією з версій, організатори не розрахували висоту приміщення і стовп фейєрверку вдарив в стелю, за іншою - піротехнічний виріб був неякісним, тому залп виявився надто сильним. При цьому представник правоохоронних органів уточнив, що в клубі спрацював так званий "холодний фейєрверк", який вважається одним з найбезпечніших піротехнічних виробів.

Також повідомлялося, що люди, які були в клубі, одержали опіки і отруєння чадним газом, не зумівши швидко залишити приміщення, на виході з якого виникла тиснява.

Ресторан «Хромая лошадь» може прийняти і розмістити одночасно 250-400 гостей, тут проводяться банкети, фуршети, корпоративні обіди й вечері, семінари з використанням великого екрану, дитячі свята, повідомляється на сайті нічного клубу.

Нічний клуб - не молодіжний, розрахований, скоріше, на середній і старший вік. Це підтверджує репертуар кафе – музика 80-90-х і дати народження постраждалих.

На форумах клуб називають «великим і цікавим», хоч і має славу місця, де збираються «зголоднілі жінки у пошуках певного роду пригод і простого примарного щастя». Чоловіча публіка представлена здебільшого бізнесменами «у повному розквіті сил...» Вхід ч/ж - 500/300 руб., резерв столика 500 руб. на людину в рахунок замовлення.

При пожежі постраждав великий бізнесмен - перший віце-президент КЕС-холдингу - найбільшої в Росії приватної компанії, яка працює у сфері енергетики і газорозподілу, повідомляє РІА "Новости".