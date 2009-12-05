На Лисичанському НПЗ стався викид мазуту
10:57, 05 грудня 2009Разное
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Через розгерметизацію установки
На Лисичанському нафтопереробному заводі (ЗАТ «ЛИНІК») стався викид мазуту, жертв і постраждалих немає.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, вчора о 15.14 на одній з установок виникла розгерметизація з наступним викидом газоподібної фази мазуту в навколишнє середовище. О 18.25 розгерметизація була ліквідована.
До відновлюваних робіт було задіяно 30 осіб.
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