Відеонагляд на автобанах визнано незаконним

Верховний суд землі Нижня Саксонія в Ольденбурзі визнав незаконним і таким, що суперечить конституції ФРН постійне відеоспостереження, що здійснюється за допомогою камер, за водіями на автобанах, повідомляє радіо NDR.

Суд визнав, що відеоспостереження за водіями порушує 1-у і 2-у статті Основного закону, які гарантують особисті права та свободи громадян, зокрема право на недоторканність приватного життя. Будь-які докази ймовірної вини водіїв, одержані за допомогою такого відео, також визнані незаконними і такими, що не мають юридичної сили.

Верховний суд, таким чином, став на бік одного водія, якого хотіли оштрафувати за те, що "сів на хвіст" машині, що йшла попереду, щоб змусити поступитися йому дорогою. Докази порушення були одержані з камер постійного відеоспостереження за дорогою.

Як зазначає NDR, якщо в інших землях ФРН суд винесе протилежну ухвалу у схожому випадку, то тоді розгляд з питання законності чи незаконності камер на автобанах перейде на розгляд до Федерального суду, а дотоді можливості вплинути на рішення суду в Ольденбурзі практично немає.

Лента.ру