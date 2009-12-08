ДАІ розжилася на п'ять німецьких алкотестів

Державтоінспекція передала місцевим управлінням перші п`ять німецьких алкотестів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

«На сьогоднішній день для встановлення стану алкогольного сп`яніння у водіїв транспортних засобів Департаментом ДАІ МВС України 5 грудня отримано експериментальну партію з п`яти приладів та комплектів оргтехніки до них, які передані до підрозділів ДАІ Києва (три штуки) та по одному у Житомирську, Чернігівську та Вінницьку області для подальшого використання у практичній діяльності», - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

При цьому він зазначив, що ДАІ потребує приблизно 3 тис. штук таких тестів, а вартість кожного з них - близько 20 тис. грн.

«На перший час ми плануємо оснастити ними підрозділи, що оформляють ДТП, підрозділи, які здійснюють планові рейди», - повідомив начальник ДАІ.

Разом з тим він нагадав, що на сьогодні спільним наказом МВС та Міністерства охорони здоров’я України затверджено інструкцію щодо ознак наявності алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння водіїв, норма цих речовин не повинна перевищувати в крові 0,2 проміле, що в цілому відповідає європейським нормам.

Крім того, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що на час, поки всі підрозділи ДАІ не оснащені новими тест-приладами, процедура встановлення наявності сп’яніння водіїв відбуватиметься за старою практикою, тобто у медичних закладах.