Хто пошкодив запобіжники на телевежі?

Компанія “Київенерго” з’ясовує причини пошкодження запобіжників на трансформаторі Київському радіотелевізійному передавальному центрі (КРТПЦ), через яке у столиці був відсутній телесигнал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК “Київенерго”, сьогодні о 16.02 відбулось відключення електропостачання телевізійної вежі (вул. Дорогожицька,10). Перервалася трансляція більшості загальнонаціональних каналів і деяких інших в т.ч.: Інтер, Enter-Film, Enter, Глас, Новий канал, ТЕТ, ТРК Україна, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Україна, СТБ, М1, Тоніс, М2, ICTV, 24, Перший національний, Київська Русь, Сіті, КДТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Київ, Кіно, К1, К2 у цифровому і аналоговому форматі.

Компанія з’ясувала, що причиною відключення стало пошкодження двох запобіжників на трансформаторі, який належить абоненту – Концерну РРТ . При цьому лінія з боку підстанції “Київенерго” залишалась під напругою.

Трансформаторна підстанція (ТП) телецентру обслуговується службами “Київенерго”. Сьогодні у ТП проводилися поточні сервісні електротехнічні роботи, які заздалегідь було погоджено зі споживачем. Чому у абонента запобіжники виявилися пошкодженими, наразі з’ясовується.

О 17.10 наслідки усунено та живлення відновлено.