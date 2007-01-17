Друзі Кушнарьова вважали, що йому щастить у полюванні

Уривок з інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» (30.07.2006), у якому народний депутат Євген Кушнарьов розповідає про своє уподобання:

– Знаю, що ви мисливець. На сафарі не були в Африці? Екзотичну дичину не стріляли?

– Ні, я не того рівня мисливець. У мене немає таких можливостей, зокрема матеріальних. Тому на полювання за межі України не їздив. Але до Африки із задоволенням подався б, це цікаво.

– Мисливські трофеї у вас є?

Так, традиційні: олень-рогач, кілька козлів. Друзі вважають, що я мені щастить у полюванні, Є у мене трофеї, про які не соромно розповідати і які з гордістю показую.