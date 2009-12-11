617 ДТП сталося в Україні минулої доби

В Українi минулої доби сталося 617 дорожньо-транспорних пригод, в яких 11 осіб загинули, 116 - травмовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, вчора о 14.20 поблизу м. Богодухів на Харківщині водій автомобіля “Volkswagen LT-35” не впорався з керуванням, з`їхав на узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок автопригоди один пасажир від отриманих ушкоджень загинув на місці події, а водій та ще п`ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.