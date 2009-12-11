В Одеському зоопарку народилися троє левенят

В Одеському зоопарку народилися відразу троє левенят, повідомив сьогодні ІА "МОСТ-Одеса" директор Одеського зоопарку Юрій КУЧЕРЕНКО.

"Левенята і мама почуваються відмінно. Лев прийняв малюків. Батьками левенят стали лев Сімба і левиця Сіма", - повідомив Ю.КУЧЕРЕНКО.

За словами директора, питання про долю левенят ще не вирішене, але, швидше за все, їх за обміном передадуть іншим зоопаркам країни, оскільки вільних вольєр для великих кішок в Одеському зоопарку немає.

Щодо імен, то лікарі зоопарку вважають за краще їх не розголошувати. "Існує прикмета, що вимовлене привселюдно ім`я новонародженої дикої тварини, поки малюк остаточно не зміцнив, не приносить щастя", - сказав Ю.КУЧЕРЕНКО.