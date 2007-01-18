У житловому будинку Києва стався вибух

У Шевченківському районі Києва (вул. Зоологічна, 4), у п`ятиповерховому житловому будинку на п`ятому поверсі в квартирі, при проведенні ремонтних робіт газового обладнання (заміна газового вентиля) стався вибух природнього газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв, постраждалих та руйнування несучих конструкцій будинку немає. Внаслідок вибуху пошкоджено вхідні двері квартири та вибите скло на сходовій клітині з 5 по 3 поверх.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.