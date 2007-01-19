У Києві презентують новий український серіал

22 січня о 18-00 відбудеться презентація серіалу «Янгол-охоронець», показ якого розпочнеться в ефірі телеканалу «1+1» в кінці січня. Учасники: виконавці головних ролей в проекті – Дар’я Поверєннова, Анатолій Руденко, Олексій Панін, Жанна Еппле, Владислав Демченко, Михайло Горевий, генеральний директор каналу «1+1» Юрій Морозов, продюсери серіалу Владислав Ряшин і Валентин Опалєв і режисер Бата Неміч (ресторан «Шоколад», вул. Саксаганского, 8 (біля Будинку кіно). Потрібна акредитація. Телефон: 490-70-96.

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