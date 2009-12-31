Всупереч чуткам, шампанське у Франції не подешевшало

Повідомлення про те, що Францію поглинула хвиля дешевого шампанського, на ділі не знайшла підтвердження, передає кореспондент РІА “Новости”.

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що через кризу дороге шампанське не знаходить попиту, і продукцію відомих брендів можна придбати за ціною до 10 євро за пляшку.

Прогулянка паризькими магазинами показала, що ціни на продукцію винарів з Шампані нітрохи не знизилися проти минулого рівня. У таких відомих супермаркетах, як Auchan і Carrefour, а також в спеціалізованих алкогольних мережах типу Nicolas, ціна пляшки пристойного шампанського коливається залежно від марки від 18 до 35 євро.

Наприклад, Laurent-Perrier обійдеться покупцеві в 32-33 євро, а якщо пощастить потрапити на спеціальну новорічну пропозицію - "всього" 28 євро за пляшку.

Пляшка Moet & Chandon Imperial напередодні Нового року коштує близько 37 євро, Mumm - близько 32 євро.

Найдешевше шампанське від Veuve Clicquot Ponsardin, відомішою як "Вдова Кліко", можна придбати в магазинах за ціною від 35 євро.

Якщо ж хочеться вразити гостей і потішити себе самого елітним шампанським від Dom Perignon або Dom Ruinart, то викласти за нього доведеться сотню євро мінімум.

Для тих, кому такі ціни здаються зависокими, залишається варіант купівлі ігристого вина, виробленого в якому-небудь іншому регіоні Франції або в сусідніх країнах. Такі пропозиції в магазинах є, пляшка простого ігристого коштуватиме 5-7 євро. Проте треба мати на увазі на, що ім`я Champagne може носити тільки продукт, вироблений саме в цьому регіоні Франції.