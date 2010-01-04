Ватикан дослідив сповіді: чоловіки і жінки грішать по-різному

Ватикан оприлюднив нові документи зі свого архіву, передає радіостанція "Маяк". Усього до збірки увійшли 105 історичних документів, 19 з яких опубліковані вперше.

Повідомляється, що книга вже надійшла у продаж в Європі.

У числі розсекречених документів є скарга Мікеланджело, який нарікає на затримку гонорару за розпис куполу храму Святого Петра.

Також серед унікальних матеріалів опублікований датований 1246 р. лист онука Чингісхана. У своєму посланні він запропонував Папі Римському у супроводі всіх європейських королів прибути до Монголії на поклоніння Великому хану.

Як зазначає РБК, час від часу Ватикан прочиняє завісу над церковними і політичними таємницями. Так, влітку минулого року Ватикан оприлюднив дослідження сповідей віруючих. Згідно з даними дослідження, чоловіки і жінки грішать по-різному. Зокрема, у чоловіків на першому місці стоїть похіть, далі йдуть: обжерливість, лінь, гнів, гординя, заздрість і жадібність. У жінок на першому місці гординя, далі йдуть заздрість, гнів, похіть і лінь.