Двоє наречених покінчили життя самогубством
22:30, 23 січня 2007Разное
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Ромео і Джульєтта - 2007
Двоє наречених покінчили життя самогубством. Як повідомили УНІАН у Коростишівській райдержадміністрації, трагедія сталася у сусідніх селах Царівка та Квітневе Коростишівського району Житомирщини.
Першою повісилася 15-річна дівчина.
Причиною її вчинку вважають сварку зі своїм 22-річним коханим хлопцем, який на момент трагедії був на заробітках у Луцьку, але спілкувався з дівчиною по телефону. Молоді люди планували одружитися. Дізнавшись про трагедію, хлопець приїхав до Царівки і встиг на похорон. Того ж дня він повісився у сараї. Перед самогубством хлопець написав прощальну записку батькам, де просив поховати його поруч зі своєю дівчиною.
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