Двоє наречених покінчили життя самогубством. Як повідомили УНІАН у Коростишівській райдержадміністрації, трагедія сталася у сусідніх селах Царівка та Квітневе Коростишівського району Житомирщини.

Першою повісилася 15-річна дівчина.

Причиною її вчинку вважають сварку зі своїм 22-річним коханим хлопцем, який на момент трагедії був на заробітках у Луцьку, але спілкувався з дівчиною по телефону. Молоді люди планували одружитися. Дізнавшись про трагедію, хлопець приїхав до Царівки і встиг на похорон. Того ж дня він повісився у сараї. Перед самогубством хлопець написав прощальну записку батькам, де просив поховати його поруч зі своєю дівчиною.