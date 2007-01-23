Ющенко підписав указ щодо матеріального забезпечення президентської гілки влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Питання Державного управління справами”.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Згідно з документом, на часткову зміну Указу Президента України від 23 лютого 2000 року № 278 «Про Державне управління справами» (зі змінами, внесеними Указом від 20 серпня 2002 року № 729) встановлено, що Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів здійснюється Державним управлінням справами в межах наданих йому бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі. В іншому випадку забезпечення діяльності зазначених органів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, в установленому порядку на договірних засадах.

Даним указом зменшено кількість заступників Керівника Державного управління справами до чотирьох, у тому числі одного першого заступника, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Керівника Державного управління справами.

З метою забезпечення доступності для населення України високоспеціалізованої та якісної медичної допомоги Кабінету Міністрів України разом з Державним управлінням справами доручено вирішити у встановленому порядку питання щодо створення Всеукраїнського центру радіохірургії у складі клінічної лікарні «Феофанія».

Цим Указом Комісії з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування доручено уточнити в місячний строк:

перелік державних органів, підприємств, установ, організацій, медичне та санаторно-курортне обслуговування працівників яких забезпечується Державним управлінням справами;

категорії осіб, лікувально-профілактична допомога, санітарне та епідемічне благополуччя і санаторно-курортне обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами.

Також Керівникові Державного управління справами доручено подати у місячний строк пропозиції щодо внесення змін до актів Президента України, що випливають із цього Указу.