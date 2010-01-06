У Мінтрансі кажуть, що місцями засніжено, але їздити можна

Проїзд автодорогами України, станом на сьогоднішній ранок, забезпечено; аеропорти працюють без обмежень. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, станом на 8.00 6 січня 2010 року, покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе. У Чернігівській області - місцями накат, а в Черкаській області - місцями засніжено.

Автодороги місцевого значення в більшості областей (окрім Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Харківської, де покриття сухе) засніжені, в Луганській області - місцями ожеледиця, проїзд забезпечено.

На зимовому забезпеченні доріг працюють 656 механізмів і 1 442 робочих, на чергуванні перебували 1 834 механізми і 2 566 робочих.

Також прес-служба повідомляє, що морські торгові порти України працюють без обмежень. Тільки у Білгород-Дністровському порту введено обмеження через лід. Глибина льоду становить до 10 см.

Що стосується роботи об`єктів зв`язку, то, станом на 6.00 6 січня, внаслідок відключення енергопостачання порушено зв`язок через непрацюючі сільські АТС із 2 населеними пунктами Київської області - Проців і Кілов (Бориспільський район).