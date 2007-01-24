3-річну дівчинку зняли з літака за хуліганську поведінку

У вівторок дівчинка з штату Массачусетс, США, була висаджена з літака авіакомпанії AirTran разом з батьками за хуліганську поведінку, передає агентство Associated Press.

Як розповіли представники авіакомпанії, перед зльотом трирічна пасажирка відмовилася зайняти своє місце і пристебнутися. Натомість вона сховалася під кріслом і почала бити батьків по ногах.

Згідно з правилами авіаційних властей США, діти у віці двох років і старші зобов`язані подорожувати з окремим квитком. Матір дівчинки запитала у стюардес, чи можна посадити дитину на коліна, але їй було відмовлено з міркувань безпеки.

"Зліт і так затримувався на 15 хвилин, тому на користь інших 112 пасажирів екіпаж в робочому порядку ухвалив рішення висадити сім`ю з літака", - пояснили в прес-службі перевізника.

"Нам навіть не дали можливості потримати її, заспокоїти або щось подібне до цього", - заявили ображені батьки. Щоб відшкодувати моральну шкоду, авіакомпанія виплатила знятим з рейса пасажирам повну вартість трьох квитків, а також запропонувала безкоштовно зробити переліт туди і назад будь-яким маршрутом AirTran. Проте батько сімейства заявив, що ніколи більше не скористається послугами цієї авіакомпанії.

Лєнта.ру