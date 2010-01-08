Росіянин катався Києвом, приставивши ніж до горла водія

У Дарницькому районі Києва вранці 7 січня було затримано 36-річного громадянина РФ, який у стані алкогольного сп’яніння зупинив приватний автомобіль під керуванням 35-річного киянина і під загрозою ножа примусив возити його містом.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.