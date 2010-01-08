Росіянин катався Києвом, приставивши ніж до горла водія
11:33, 08 січня 2010Разное
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П`яного хулігана затримали
У Дарницькому районі Києва вранці 7 січня було затримано 36-річного громадянина РФ, який у стані алкогольного сп’яніння зупинив приватний автомобіль під керуванням 35-річного киянина і під загрозою ножа примусив возити його містом.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.
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