У Запоріжжі двоє людей згоріли в автомобілі
15:37, 08 січня 2010Разное
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"Іномарка вигоріла повністю"
У Запоріжжі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.
Як повідомляє інтернет-портал «Репортер Запоріжжя», на одній з вулиць водій автомобіля Ford Sierra не справився з керуванням, внаслідок чого машина врізалася в стовп. Від удару в автомобіля лопнув бензобак і він зайнявся.
"Іномарка вигоріла повністю. У ній згоріли водій і пасажир", - повідомили працівники міліції, які виїздили на місце трагедії.
Причина ДТП з`ясовується.
За непідтвердженими даними, згоріла машина використовувалася як таксі.
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