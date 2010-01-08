У Запоріжжі двоє людей згоріли в автомобілі

У Запоріжжі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.

Як повідомляє інтернет-портал «Репортер Запоріжжя», на одній з вулиць водій автомобіля Ford Sierra не справився з керуванням, внаслідок чого машина врізалася в стовп. Від удару в автомобіля лопнув бензобак і він зайнявся.

"Іномарка вигоріла повністю. У ній згоріли водій і пасажир", - повідомили працівники міліції, які виїздили на місце трагедії.

Причина ДТП з`ясовується.

За непідтвердженими даними, згоріла машина використовувалася як таксі.