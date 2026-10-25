Хід Маска щодо України підштовхує союзників США до розгортання своїх супутників, - WSJ

Проблема для клієнтів Starlink полягає в тому, що найближчим часом навряд чи з’явиться конкурентоспроможна альтернатива.

Рішення бізнесмена Ілона Маска раптово ввести обмеження на використання Україною системи Starlink спонукає союзників США активізувати роботу над створенням власних альтернатив. Про це пише The Wall Street Journal.

Європейці висловлюють занепокоєння щодо залежності від системи з вбудованим "аварійним вимикачем", який дає Маску право відключати життєво важливу мережу без попередніх консультацій.

"Чим більше ви займаєтеся політикою за допомогою своїх продуктів, тим більшої шкоди завдаєте своєму бренду", - написав Маску міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Варшава бере участь у фінансуванні використання Starlink Україною.

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Зазначається, що проблема для клієнтів Starlink полягає в тому, що в найближчій перспективі навряд чи з’явиться конкурентоспроможна альтернатива.

"Єдиною європейською компанією, здатною керувати супутниками на низькій навколоземній орбіті, де домінує SpaceX, є OneWeb, дочірня компанія французького концерну Eutelsat. Наразі OneWeb керує приблизно 650 супутниками і планує збільшити їхню кількість до приблизно 1 300 до 2030 року. У Starlink на орбіті вже перебуває понад 11 000 супутників", - пише видання.

Важливо, що застаріла технологія OneWeb також гірше підходить для використання на лінії фронту в Україні через громіздкі, важкі та енергоємні термінали. Перехід зі Starlink або його військової версії Starshield на OneWeb вимагав би заміни тисяч терміналів, оскільки SpaceX використовує власну технологію.

При цьому канадська компанія супутникового зв’язку Telesat також представила мережу на низькій навколоземній орбіті під назвою Lightspeed, позиціонуючи її як таку, що забезпечує більшу суверенність. Вона планує запустити перший із 288 супутників у грудні та ввести мережу в експлуатацію на початку 2028 року.

Європейський Союз уклав контракт з Eutelsat та двома іншими компаніями на створення суверенної супутникової мережі з 348 супутників, відомої як IRIS², вартістю близько 17,5 млрд доларів. Запуск перших супутників заплановано на 2029 рік.

Цікаво, що фінансування з боку Європи та Канади залишається незначним порівняно з ринковою капіталізацією SpaceX, яка оцінюється приблизно в 2 трильйони доларів.

Альтернатива Starlink

Раніше Україна та Фінляндія оголосили, що в рамках пакету допомоги на суму 300 млн євро Київ приєднається до запланованої мережі супутникового зв’язку, якою керують фінський супутниковий оператор Iceye та мережева компанія Nokia. Однак запуск перших супутників заплановано лише на 2028 рік.

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