Студентки в Єгипті ховають обличчя за допомогою масок від грипу

Єгипетські студентки, яким суд на початку січня заборонив надягати на іспити нікаби (мусульманське жіноче вбрання, що закриває обличчя, крім вузького прорізу для очей), знайшли несподіваний спосіб обійти цю заборону, закриваючи обличчя медичною маскою, пише РІА "Новости" з посиланням на газету "Аль-Масрі аль-Яум".

За даними видання, адміністрація Каїрського, Хелуанського і Айн-Шамського університетів ведуть дуже суворий контроль. Екзаменаційним комісіям категорично заборонено видавати екзаменаційні квитки і приймати відповіді у мусульманок в нікабах.

У відповідь студентки вбралися в великі медичні маски, носіння яких за умов загрози грипу A/H1N1 не заборонене.

Суперечка про нікаб у Єгипті ведеться багато років. Більшість мусульманок у країні носять хіджаб (хустка, що вкриває волосся, але залишає відкритим обличчя). Але в останні кілька років в Єгипті з`явилася значна кількість жінок, які закривають обличчя нікабом, що викликає занеспокоєння у влади і намагання зупинити цей процес.

Торік у боротьбу з нікабами активно включилися найбільші вузи країни, занепокоєні "дивним" фактом різкого збільшення на період екзаменаційних сесій кількості студенток, які закривають обличчя. Керівники університетів стверджують, що нікаби серйозно ускладнюють упізнання студентки, а також відкривають великі можливості для різного роду порушень під час складання іспиту.