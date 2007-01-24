Двоє робітників загинули, зірвавшись з горища будинку

У Харкові загинули двоє робітників, які зірвалися з горища будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася сьогодні вранці. Двоє працівників фірми (1964 та 1983 років народження) зірвалися з мансарди (горищного приміщення, пристосованого для проживання людей), над четвертим поверхом, під час монтажу балкону.

Причини й обставини загибелі встановлюються.