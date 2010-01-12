Ющенко приніс із собою кримінальні справи Тимошенко і Ляшка (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції зачитав уривки кримінальних справ, порушених проти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та народного депутата фракції БЮТ Олега ЛЯШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави на прес-конференції вкотре зазначив, що депутат О.ЛЯШКО є тричі судимим. Після цього він процитував деякі документи з його кримінальної справи, а також документи, які стосуються його перебування у місцях позбавлення волі.

Після цього В.ЮЩЕНКО сказав, що «якби йшлося про епізод, я б цього не робив, я б не принижував себе». Однак, за його словами, йдеться про систему, як криміналізується українська влада, хто за цими людьми стоїть, яка політична сила.

На підтвердження цих своїх слів В.ЮЩЕНКО також процитував уривки з кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за дачу хабарів у 1996 році посадовим особам Міністерства оборони Росії.

«Ми говоримо про корупцію, звідки вона береться… Це я хочу сказати: який піп, такий і прихід», - прокоментував В.ЮЩЕНКО наведені дані.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН