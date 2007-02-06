Верховна Рада показала Путіну дулю в стилі Лукашенка

Репліка

Сесія Верховної Ради розпочалася у вівторок дуже неординарно. Депутати одностайно відхрестилися від Путіна, який заявив, що веде переговори з українським урядом про передачу Росії української газотранспортної системи в обмін на щось там… Такого ляпаса російський Президент не отримував від української влади давно – з моменту ухвалення закону про Голодомор. Але тоді йому підсунули свиню лише соціалісти – єдині з “антикризової” коаліції, хто підтримав позицію Президента Ющенка.

А сьогодні щось таки в повітрі тріснуло.

Важко повірити в те, що Путін прибрехав, коли говорив про домовленості з українськими урядовцями. Ні, я жодним чином не хочу сказати, що Путін – кристально чесна людина, але в даному випадку – навіщо йому таке вигадувати? Хіба що – аби спалити Януковича разом з усіма його Клюєвими – Бойками – Азаровими... Але таке спалювання навряд чи входило в плани російського можновладця.

Скоріш за все, він просто собі похвалився перед согражданами успіхами Росії на пострадянськими просторі, не приділяючи особливої уваги можливим наслідкам такої здачі своїх людей в Україні. Що, до речі, ще раз підтверджує: російська влада ніяк не може усвідомити, що Україна – не Росія. Те, що добре для Росії, далеко не завжди (м’яко кажучи) добре для України.

І тут на тобі! Янукович і Ко терміново дають задній хід, а парламент демонструє єдність, як у часи конфлікту навколо Тузли.

Бютівці з нашоукраїнцями святкують першу спільну перемогу над антикризовою коаліцією, яку вони змусили захищатися, виправдовуватися й урешті відхреститися від Путіна. “Регіонали” з молодшими побратимами по коаліції поспішають запевнити громадськість, що вони тут ні при чому, ніхто нічого нікому не віддає.

Одне слово, Верховна Рада, заборонивши продавати, заставляти, позичати, віддавати в управління газотранспортну систему, показала росіянам дулю а-ля Лукашенко.

Цікаво, якою буде реакція самих росіян?

Оксана Охрімчук, м. Київ